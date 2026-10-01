Путин заявил, что удары в Черном море наносятся только по военным грузам

"Получи фашист гранату": Путин об ответных действиях РФ в Черном море Путин заявил, что удары в Черном море наносятся только по военным грузам

Москва1 окт Вести.Россия наносит удары в Черном море исключительно по военным судам или кораблям, перевозящим военное имущество, что подтверждается вторичными взрывами и детонацией грузов.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите там». Ну, они начали получи фашист гранату от советского солдата. Теперь не нравится заявил Путин

Глава государства отметил, что украинские власти первыми начали атаковать российские мирные гражданские судна и танкеры, после чего Москва была вынуждена дать зеркальный ответ.

Теперь же, подчеркнул российский лидер, в адрес России со всех сторон поступают призывы прекратить ответные удары, однако киевский режим сам спровоцировал такую реакцию.