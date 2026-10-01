Путин: Киев повредил свыше 100 судов с мирными грузами в Черном море Путин: Киев наносил удары по судам с мирными грузами, повреждено более сотни

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что украинские власти целенаправленно наносили удары по российским судам, перевозившим мирные грузы. По его словам, за время кампании были повреждены более сотни кораблей.

Но Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозят-перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. Я уже говорил, они где-то, когда начали, вот в начале июня, публично объявили об этом, не постеснялись? Начали они в первые 10 дней выбили у нас там 40 кораблей, да? А потом за всю эту историю свыше повредили свыше 100 сказал глава государства

Путин напомнил, что до этого Россия в Черном море наносила удары исключительно по военным судам либо по кораблям, перевозившим военное имущество, и практически никогда не ошибалась — вторичные взрывы свидетельствовали о детонации военного груза. После начала украинских атак на гражданские суда Москва перешла к зеркальным ответным действиям.

Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте прекратите там". Ну, они начали — получи фашист гранату от советского солдата. Теперь не нравится отметил президент

Путин также провел параллель с ударами по российским НПЗ, которые Киев начал наносить, открыто объявив целью нанести ущерб экономике. По его оценке, Россия потеряла примерно 1% ВВП, причем удары наносились по гражданским целям. Ответные меры Москвы, по словам президента, привели к тому, что на Украине фактически перестала существовать металлургическая промышленность, предприятия которой имели двойное назначение.

Глава государства подчеркнул, что требовать от России прекращения ответных ударов, сохраняя при этом санкции против российских нефти и нефтепродуктов, нелогично.