Путин сообщил, что боевики ВСУ повредили более 100 судов в Черном море Путин заявил о восстановлении ущерба после морских атак Украины

Москва25 сен Вести.Россия восстановила потери, понесенные в результате украинских атак на гражданскую инфраструктуру и суда в Черном море. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, с лета ВСУ начали наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Путин также упомянул объявленную в июне 40-дневную операцию, которая, по его словам, привела к определенным потерям с российской стороны.

Кроме того, президент заявил о попытках организовать морскую блокаду российского побережья Черного моря.

Ну, это привело к определенным потерям с нашей стороны… Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов - и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили сказал он

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что турецкая сторона направила предложения по вопросу безопасности судоходства в Черном море. Однако, по его словам, предметных разговоров пока не ведется.