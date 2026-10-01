Путин объяснил, по каким судам наносит удары Россия в Черном море Путин: РФ наносит удары только по кораблям с военными грузами ВСУ в Черном море

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", объяснил, по каким целям в Черном море наносят удары российские военные. По его словам, речь идет исключительно о военных судах либо о кораблях, перевозивших военное имущество для ВСУ.

Да, в Черном море там боевые действия, и мы наносили удары по или по военным судам, либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. И почти практически никогда не ошиблись, потому что если мы куда-то попадали, шли вторичные взрывы, это значит детонация, это значит, там находился военный груз заявил глава государства

Путин также указал, что после этого киевские власти начали наносить удары по российским танкерам и другим судам, перевозящим "абсолютно мирного характера грузы". Президент привел данные: в начале июня, публично объявив об этом, украинская сторона за первые десять дней выбила 40 кораблей, а за всю историю повредила свыше 100.

Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте прекратите там". Ну, они начали — получи фашист гранату от советского солдата. Теперь не нравится сказал он

Глава государства также провел параллель с ударами по российским НПЗ, которые, по его словам, Киев начал наносить, открыто объявив целью нанести ущерб экономике. Россия, по его словам, ответила зеркально — ударами по важным для украинской экономики объектам, после чего на Украине фактически не осталось металлургической промышленности. Президент напомнил, что эти предприятия имеют двойное назначение: из производимого там металла делают не только рельсы и стройматериалы, но и пушки.

Путин подчеркнул, что требования прекратить ответные удары при сохранении санкций против российских нефти и нефтепродуктов выглядят нелепо.

Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. Мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что это выглядит нелепо просто резюмировал президент

Ранее в ходе выступления Путин подчеркнул, что Россия не начинала украинский конфликт.