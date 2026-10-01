Путин: Россия не прекратит наносить удары по судам ВСУ

В ответ на предложение прекратить удары по судам Украины Путин ответил отказом Путин: Россия не прекратит наносить удары по судам ВСУ

Москва1 окт Вести.Российские войска не прекратят наносить ответные удары по украинским кораблям, действующим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что украинская страна первой начала наносить удары.

Нет сказал Путин в ответ на вопрос, каким на данный момент является ответ России на предложения прекратить наносить удары по судам ВСУ

Российские войска регулярно наносят удары по украинским судам. Так, 29 сентября ВС РФ поразили два сухогруза ВСУ в Черном море и порту Одесса.