Москва1 октВести.Российские войска не прекратят наносить ответные удары по украинским кораблям, действующим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что украинская страна первой начала наносить удары.
Нетсказал Путин в ответ на вопрос, каким на данный момент является ответ России на предложения прекратить наносить удары по судам ВСУ
Российские войска регулярно наносят удары по украинским судам. Так, 29 сентября ВС РФ поразили два сухогруза ВСУ в Черном море и порту Одесса.