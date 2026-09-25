Путин заявил, что РФ не понимает целесообразность атак ВСУ на маркетплейсы Путин: ВСУ должны почувствовать ответ после атак по гражданским объектам

Москва25 сен Вести.Москва не видит целесообразности в ударах ВСУ по гражданским объектам, включая склады маркетплейсов. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

На полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур российский лидер подчеркнул, что Киев первым начал наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, складам маркетплейсов и другим мирным объектам.

[Удары] по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали… Это детские игры, что ли? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России? сказал Путин

Президент отметил, что российские вооруженные силы стали отвечать на подобные атаки. По его оценке, эти действия оказались настолько чувствительными для украинской стороны, что Киев возобновил обсуждения возможного перемирия по отдельным направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в украинском вопросе следует стремиться к миру, а не временному перемирию. При этом он указал на открытость Москвы к мирному урегулированию.