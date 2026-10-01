Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" подтвердил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сослался на документ, принятый Украиной при обретении независимости.

Да. Потому что, получая независимость, Украина приняла декларацию. Я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что она — нейтральное государство сказал Путин

Ранее Путин отметил, что российские войска не прекратят наносить ответные удары по украинским кораблям, действующим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и напомнил, что украинская страна первой начала атаки.