Путин рассказал, сколько процентов ДНР осталось под контролем Украины Путин: под контролем Киева осталось примерно 11% территории ДНР

Москва1 окт Вести.Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось порядка 11 процентов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В ДНР под контролем Украины осталось примерно 11% рассказал глава государства

Российский лидер также отметил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.

Ранее Путин заявил, что российская сторона хотела бы как можно скорее прекратить боевые действия на Украине дипломатическим путем.