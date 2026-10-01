Москва1 октВести.Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось порядка 11 процентов Донецкой Народной Республики (ДНР).
Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
В ДНР под контролем Украины осталось примерно 11%рассказал глава государства
Российский лидер также отметил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.
Ранее Путин заявил, что российская сторона хотела бы как можно скорее прекратить боевые действия на Украине дипломатическим путем.