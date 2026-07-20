ТАСС: на подконтрольной ВСУ части ДНР проживает порядка 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек остаются в подконтрольной Киеву части ДНР ТАСС: на подконтрольной ВСУ части ДНР проживает порядка 50 тысяч человек

Москва20 июл Вести.Порядка 50 тысяч человек живут на части Донецкой народной республики, которую пока контролируют украинские войска, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По официальной информации, на подконтрольной Киеву территории ДНР остается около 50 тыс. человек говорится в сообщении

Как отмечают силовики, большинство жителей Донбасса ждут солдат-освободителей, и местные националисты признают преобладание пророссийских взглядов.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в мае сообщал, что под контролем ВСУ осталось около 15% территории Донецкой народной республики, а Луганская народная республика полностью освобождена.