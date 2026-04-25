Москва25 апрВести.Под контролем киевского режима на данный момент остается не более 17% территории Донбасса. Такие данные привел глава региона Денис Пушилин в беседе с ТАСС.
По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают от 15 до 17% территории.
На сегодняшний момент можно говорить о том, что 15-17% противник контролирует территории Донбассасказал глава ДНР
Ранее в апреле Пушилин рассказал, что ВСУ получили новые дроны "Марсианин" с искусственным интеллектом, которыми бьют по гражданским объектам, в том числе по автобусам и жилым домам в ДНР.