Пушилин: под контролем ВСУ остается не более 17% территории Донбасса

Пушилин раскрыл, сколько территории Донбасса находится под контролем ВСУ Пушилин: под контролем ВСУ остается не более 17% территории Донбасса

Москва25 апр Вести.Под контролем киевского режима на данный момент остается не более 17% территории Донбасса. Такие данные привел глава региона Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают от 15 до 17% территории.

На сегодняшний момент можно говорить о том, что 15-17% противник контролирует территории Донбасса сказал глава ДНР

Ранее в апреле Пушилин рассказал, что ВСУ получили новые дроны "Марсианин" с искусственным интеллектом, которыми бьют по гражданским объектам, в том числе по автобусам и жилым домам в ДНР.