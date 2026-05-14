Шойгу сообщил, что под контролем украинских войск остается 15% ДНР

Москва14 мая Вести.Под контролем ВСУ осталось около 15% территории Донецкой народной республики, а Луганская народная республика полностью освобождена, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Шойгу в Киргизии участвует во встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В начале апреля о полном освобождении ЛНР сообщало Минобороны РФ. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ВСУ занимают от 15 до 17% территории Донбасса.