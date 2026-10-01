Путин заявил, что РФ хотела бы быстрее завершить боевые действия на Украине Путин: РФ хотела бы скорее завершить конфликт на Украине путем переговоров

Москва1 окт Вести.Российская сторона хотела бы как можно скорее прекратить боевые действия на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, для этого нужно только прекратить обвинять Россию в том, что Москва якобы не хочет мирных переговоров.

Нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью мирных переговоров сказал Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что необходимо исходить из реалий, складывающихся на фронте и принимать ответственные решения как Украине, так и ее спонсорам в лице Запада и Европы.

В своем выступлении президент изложил свою оценку предшествовавших конфликту событий.

Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. сказал он

К предпосылкам конфликта российский президент также отнес военное освоение исторических территорий Украины, планы по размещению там баз НАТО и поддержку Западом государственного переворота в Киеве. Пришедший к власти таким образом режим затем снабжали наступательными вооружениями.