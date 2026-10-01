Путин: США, в отличие от Европы, стремятся к прекращению конфликта на Украине

Путин заявил о стремлении США к завершению конфликта на Украине Путин: США, в отличие от Европы, стремятся к прекращению конфликта на Украине

Москва1 окт Вести.Соединенные Штаты стремятся к прекращению украинского конфликта, в то время как многие страны Европы выступают "зачинателями агрессивного поведения" в отношении России

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

По оценке главы государства, на данный момент ведущие европейские государства занимают намного более агрессивную роль по отношению России, нежели США.

Многие страны Европы являются застрельщиками агрессивного поведения … в отношении России и создании дополнительных кризисов между РФ и Европой заявил Путин

Президент также добавил, что означенная тенденция складывается из-за неблагоприятного развития внутренней экономики в странах ЕС и положения правящего там политического класса.