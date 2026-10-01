Путин спросил, надо ли ВСУ цепляться за территории ДНР, утрата которых неизбежна

Путин усомнился в целесообразности удержания ВСУ оставшейся части ДНР Путин спросил, надо ли ВСУ цепляться за территории ДНР, утрата которых неизбежна

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" обратил внимание на растущие темпы продвижения российских войск в Донбассе и задался вопросом о логике украинского руководства, которое пытается удерживать оставшиеся территории региона.

Глава государства отметил, что представители Киева рассчитывают удерживать около 11% территории Донецкой Народной Республики (ДНР) еще полтора года, а в Европе этот срок оценивают в два года.

По оценке российского лидера, освобождение этих земель произойдет значительно быстрее.

Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? задался риторическим вопросом Путин

В ходе клубной сессии президент сообщил о существенном продвижении российских сил в зоне специальной военной операции. По его словам, только за сентябрь под контролем ВС РФ оказался 1301 квадратный километр территории.

Ранее Путин заявил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.