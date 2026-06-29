Москва29 июнВести.Вооруженные силы (ВС) России приблизились к городу Доброполье на Донбассе, за которым у украинской армии уже нет подготовленной обороны. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Глава государства отметил, что на добропольском направлении ВС РФ успешно преодолели трехрядную линию инженерных заграждений, ранее считавшуюся неприступной, и вошли в примыкающее к Доброполью село Анновка.
За городом Доброполье … заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нетсказал Путин
По словам российского лидера, в настоящее время украинские военные стараются в спешке сформировать локальный опорный пункт.
Расстояние от Доброполья до государственной границы Украины составляет всего 35 км, подчеркнул президент.
Ранее Путин сообщил о значительных успехах российских войск в районе Константиновки. Он отметил, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль 96% города и продолжают активное продвижение.