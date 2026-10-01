Москва1 октВести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил о существенном продвижении российских сил в зоне специальной военной операции. По его словам, только за сентябрь под контролем ВС РФ оказался 1301 квадратный километр территории.
Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно, только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километрсказал глава государства
Ранее, 29 сентября, Минобороны сообщило о взятии 72 зданий в Доброполье.