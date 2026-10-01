Путин: за сентябрь Россия взяла под контроль 1301 квадратный километр в зоне СВО

Путин сообщил о территории в 1301 кв. км, взятой под контроль ВС РФ за сентябрь Путин: за сентябрь Россия взяла под контроль 1301 квадратный километр в зоне СВО

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил о существенном продвижении российских сил в зоне специальной военной операции. По его словам, только за сентябрь под контролем ВС РФ оказался 1301 квадратный километр территории.

Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно, только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр сказал глава государства

Ранее, 29 сентября, Минобороны сообщило о взятии 72 зданий в Доброполье.