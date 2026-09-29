Москва29 сенВести.За сутки в Доброполье в ДНР под российский контроль перешли 72 здания, подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступление в нескольких районах города, сообщили в Минобороны РФ.
В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУговорится в сообщении оборонного ведомства
В ведомстве заявили, что штурмовые группы 51-й армии продвигаются в северо-восточной, центральной и южной частях города.
Доброполье является одним из ключевых направлений для дальнейшего продвижения российских войск в Донбассе.
Ранее российское военное оборонное ведомство сообщало, что взятие под контроль населенного пункта Нововодяное в ДНР должно способствовать дальнейшему продвижению Вооруженных сил РФ вглубь обороны ВСУ на добропольском направлении.