Минобороны: российские войска в Доброполье в ДНР за сутки заняли 72 здания

Минобороны сообщило о взятии 72 зданий в Доброполье Минобороны: российские войска в Доброполье в ДНР за сутки заняли 72 здания

Москва29 сен Вести.За сутки в Доброполье в ДНР под российский контроль перешли 72 здания, подразделения группировки войск "Центр" продолжают наступление в нескольких районах города, сообщили в Минобороны РФ.

В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

В ведомстве заявили, что штурмовые группы 51-й армии продвигаются в северо-восточной, центральной и южной частях города.

Доброполье является одним из ключевых направлений для дальнейшего продвижения российских войск в Донбассе.

Ранее российское военное оборонное ведомство сообщало, что взятие под контроль населенного пункта Нововодяное в ДНР должно способствовать дальнейшему продвижению Вооруженных сил РФ вглубь обороны ВСУ на добропольском направлении.