Москва29 сенВести.Российские войска в ночь на 29 сентября нанесли сокрушительный удар по двум сухогрузам в Черном море и порту Одесса. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Пораженные судна доставляли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В порту Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военное имущество для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", перевозившему военные грузы в порт Одессаговорится в заявлении ведомства
В министерстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.
Минувшим вечером Минобороны информировало об уничтожении двух сухогрузов с грузами для ВСУ, следовавших в Одессу.