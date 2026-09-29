Российские военные ударили по 2 сухогрузам в порту Одессы и в Черном море

МО РФ: сухогрузы с имуществом для ВСУ поражены в Черном море и порту Одесса Российские военные ударили по 2 сухогрузам в порту Одессы и в Черном море

Москва29 сен Вести.Российские войска в ночь на 29 сентября нанесли сокрушительный удар по двум сухогрузам в Черном море и порту Одесса. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Пораженные судна доставляли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В порту Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военное имущество для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", перевозившему военные грузы в порт Одесса говорится в заявлении ведомства

В министерстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.

Минувшим вечером Минобороны информировало об уничтожении двух сухогрузов с грузами для ВСУ, следовавших в Одессу.