Москва28 сенВести.Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с грузами для ВСУ, следовавших в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие грузы военного назначения в порт Одессаговорится в сообщении оборонного ведомства
Также в Киеве был поражен центр обработки данных компании "Укртелеком", являющейся одной из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных.
Ранее в Одесской области были поражены объекты, использовавшиеся для хранения, перевозки и обслуживания военных грузов и техники ВСУ.