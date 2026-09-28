В Одесской области уничтожены два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ

ВС РФ уничтожили два сухогруза с грузами для ВСУ, следовавших в Одессу В Одесской области уничтожены два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ

Москва28 сен Вести.Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с грузами для ВСУ, следовавших в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса говорится в сообщении оборонного ведомства

Также в Киеве был поражен центр обработки данных компании "Укртелеком", являющейся одной из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных.

Ранее в Одесской области были поражены объекты, использовавшиеся для хранения, перевозки и обслуживания военных грузов и техники ВСУ.