В Одесской области поражены два сухогруза и объекты военной логистики

Два сухогруза с грузами для ВСУ поражены в Одесской области и в море В Одесской области поражены два сухогруза и объекты военной логистики

Москва28 сен Вести.Объекты, использовавшиеся для хранения, перевозки и обслуживания военных грузов и техники поражены в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Одессе удар пришелся по логистическому центру "Новая почта", где хранились военные грузы.

В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще один сухогруз был поражен во время перехода морем. Судно доставляло военные грузы в порт Одессы.

Кроме того, в порту Измаил поражена инфраструктура завода "Дунайсудосервис". Предприятие занимается строительством и ремонтом судов, а также восстановлением, модернизацией и переоборудованием сторожевых катеров.

Также на территории завода поражен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины уточняется в сообщении

Ранее ВС РФ поразили автомобильный мост в Одесской области.