Москва28 сенВести.Объекты, использовавшиеся для хранения, перевозки и обслуживания военных грузов и техники поражены в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Одессе удар пришелся по логистическому центру "Новая почта", где хранились военные грузы.
В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще один сухогруз был поражен во время перехода морем. Судно доставляло военные грузы в порт Одессы.
Кроме того, в порту Измаил поражена инфраструктура завода "Дунайсудосервис". Предприятие занимается строительством и ремонтом судов, а также восстановлением, модернизацией и переоборудованием сторожевых катеров.
Также на территории завода поражен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украиныуточняется в сообщении
Ранее ВС РФ поразили автомобильный мост в Одесской области.