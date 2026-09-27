Минобороны: ВС РФ поразили судно с военным грузом около Одессы

Армия России ударила по судну, перевозившему грузы для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили судно с военным грузом около Одессы

Москва27 сен Вести.Российская армия поразила сухогруз, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар был нанесен по судну во время его следования.

Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ сообщили в ведомстве

В МО РФ также отметили, что в Одессе был поражен логистический центр "Новая почта", где хранились военные грузы.