Москва27 сенВести.Российская армия поразила сухогруз, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удар был нанесен по судну во время его следования.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУсообщили в ведомстве
В МО РФ также отметили, что в Одессе был поражен логистический центр "Новая почта", где хранились военные грузы.