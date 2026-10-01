Путин: РФ поставили в ситуацию, когда она вынуждена защищать себя с оружием

Путин: Россию сознательно подвели к необходимости отвечать на агрессию Путин: РФ поставили в ситуацию, когда она вынуждена защищать себя с оружием

Москва1 окт Вести.Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках сказал Путин

По словам президента, Россию целенаправленно подвели к черте, за которой ей пришлось отвечать на происходящее.