Москва1 октВести.Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в рукахсказал Путин
По словам президента, Россию целенаправленно подвели к черте, за которой ей пришлось отвечать на происходящее.