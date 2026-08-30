Москва30 авгВести.Турция заявит о своей готовности выступить посредником по урегулированию украинского конфликта в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.
По словам собеседника агентства, это произойдет во время переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонамисказал он
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции. При этом, подчеркнул он, Киев не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта.