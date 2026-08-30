Турция на саммите ШОС заявит о готовности быть посредником по Украине

Турция планирует сделать заявление по Украине на саммите ШОС Турция на саммите ШОС заявит о готовности быть посредником по Украине

Москва30 авг Вести.Турция заявит о своей готовности выступить посредником по урегулированию украинского конфликта в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, это произойдет во время переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами сказал он

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции. При этом, подчеркнул он, Киев не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта.