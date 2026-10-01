Москва1 октВести.Из-за террористических действий Киева Черное море на данный момент малопригодно для безопасного судоходства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжает оставаться ответственным поставщиком зерна на мировом рынке.
Да, мы сейчас имеем проблемы с вывозом этого зерна в связи с тем, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режимасказал он
Песков подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин работает над обеспечением альтернативных путей транспортировки зерновых.
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что предметные переговоры по обеспечению безопасности в Черном море в настоящее время не ведутся.