Песков: Черное море стало малопригодным для судоходства из-за действий Киева Песков: из-за действий Киева Черное море стало малопригодным для судоходства

Москва1 окт Вести.Из-за террористических действий Киева Черное море на данный момент малопригодно для безопасного судоходства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжает оставаться ответственным поставщиком зерна на мировом рынке​​​.

Да, мы сейчас имеем проблемы с вывозом этого зерна в связи с тем, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима сказал он

Песков подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмин работает над обеспечением альтернативных путей транспортировки зерновых.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что предметные переговоры по обеспечению безопасности в Черном море в настоящее время не ведутся.