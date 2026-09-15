Москва15 сенВести.Для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство, однако Киев не склонен гарантировать такую безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, проблема поставок на мировой рынок связана не с производством, а с возможностью беспрепятственного доступа продукции к зарубежным потребителям.
А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантироватьподчеркнул Песков
При этом, добавил он, от атак страдают не только российские суда, но и принадлежащие другим государствам, и там гибнут люди разных национальностей.