Песков заявил о нежелании Киева гарантировать безопасность торгового мореходства Песков заявил, что Киев не гарантирует безопасность торгового мореходства

Москва15 сен Вести.Для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство, однако Киев не склонен гарантировать такую безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, проблема поставок на мировой рынок связана не с производством, а с возможностью беспрепятственного доступа продукции к зарубежным потребителям.

А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать подчеркнул Песков

При этом, добавил он, от атак страдают не только российские суда, но и принадлежащие другим государствам, и там гибнут люди разных национальностей.