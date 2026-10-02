Москва2 октВести.Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине топлива и боеприпасов в Черном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы продолжаем специальную военную операцию, для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топливасказал он
Официальный представитель Кремля уточнил, что все перечисленное поставляется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).