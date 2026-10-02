Песков: РФ важно пресечь поставки Украине топлива и боеприпасов по Черному морю

В Кремле заявили о важности пресечения поставок топлива Киеву по Черному морю Песков: РФ важно пресечь поставки Украине топлива и боеприпасов по Черному морю

Москва2 окт Вести.Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине топлива и боеприпасов в Черном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы продолжаем специальную военную операцию, для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива сказал он

Официальный представитель Кремля уточнил, что все перечисленное поставляется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).