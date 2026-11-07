Трамп уверен, что Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине

Трамп: Россия настроена на урегулирование украинского конфликта Трамп уверен, что Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине

Москва7 ноя Вести.Россия настроена на завершение конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

США добиваются прогресса в урегулировании конфликта на Украине, отметил Трамп.

Россия и Украина впервые, я думаю, хотят урегулирования подчеркнул глава Белого дома

Трамп анонсировал подготовку мирного соглашения, которое может затронуть всю Европу.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей по сделке, о которой говорил Трамп.