Москва7 нояВести.Россия настроена на завершение конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.
США добиваются прогресса в урегулировании конфликта на Украине, отметил Трамп.
Россия и Украина впервые, я думаю, хотят урегулированияподчеркнул глава Белого дома
Трамп анонсировал подготовку мирного соглашения, которое может затронуть всю Европу.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей по сделке, о которой говорил Трамп.