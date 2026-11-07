Москва7 нояВести.Россия настроена на завершение конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

США добиваются прогресса в урегулировании конфликта на Украине, отметил Трамп.

Россия и Украина впервые, я думаю, хотят урегулирования

подчеркнул глава Белого дома

Трамп анонсировал подготовку мирного соглашения, которое может затронуть всю Европу.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей по сделке, о которой говорил Трамп.