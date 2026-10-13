Москва13 октВести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет работу с Москвой и Киевом, направленную на завершение украинского конфликта. Об этом он рассказал журналистам на Южной лужайке Белого дома.
Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Поэтому мы работаем с ними (Украиной - прим. ред.) и с Россией над тем, чтобы положить конец войнеотметил он
Также американский лидер выразил уверенность, что конфликт РФ и Украины удастся урегулировать.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что РФ и Штаты продвигаются в вопросе договоренностей по Украине.