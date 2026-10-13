Трамп заявил о взаимодействии США с РФ и Украиной по урегулированию

Трамп: США работают с Россией и Украиной над завершением конфликта Трамп заявил о взаимодействии США с РФ и Украиной по урегулированию

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет работу с Москвой и Киевом, направленную на завершение украинского конфликта. Об этом он рассказал журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Мы хотим, чтобы конфликт закончился​​​. Поэтому мы работаем с ними (Украиной - прим. ред.) и с Россией над тем, чтобы положить конец войне отметил он

Также американский лидер выразил уверенность, что конфликт РФ и Украины удастся урегулировать.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что РФ и Штаты продвигаются в вопросе договоренностей по Украине.