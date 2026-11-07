Москва7 нояВести.США взаимодействуют с Москвой и Киевом и добиваются прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Мы хорошо работаем с Россией, Украиной. Мы добиваемся большого прогрессасказал Трамп журналистам
Накануне глава Белого дома сообщил о подготовке мирного соглашения, которое выйдет за рамки конфликта на Украине и может включить в себя всю Европу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о большой сделке, анонсированной Трампом.