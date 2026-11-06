Москва6 нояВести.Никаких подробностей о большой мирной сделке, о которой говорил американский лидер Дональд Трамп, у Кремля нет. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на просьбу журналистов рассказать о, возможно, известном Москве содержании проекта таких договоренностей.
Никаких подробностей нетсказал Песков
Ранее Трамп заявил журналистам в Белом доме о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки конфликта на Украине и может охватить всю Европу.