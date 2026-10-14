В Кремле заявили, что РФ не участвовала в подготовке нового плана США по Украине Песков: Россия не участвовала в подготовке нового плана США по Украине

Москва14 окт Вести.Россия не участвовала в консультациях по подготовке нового американского плана урегулирования конфликта на Украине и пока не ожидает контактов по этому вопросу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заявил, что российская сторона пока не рассчитывает на проведение новых консультаций по этой теме.

Представитель Кремля напомнил позицию президента РФ Владимира Путина относительно возобновления трехсторонних переговоров после попыток Украины, по оценке Москвы, сорвать российские выборы.

Президент сказал, что после того, как Украина пыталась сорвать наши выборы, мы теперь будем думать, когда продолжим трехсторонние переговоры и сделаем это в строгом соответствии с нашими национальными интересами отметил Песков

Ранее обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес заявил, что Вашингтон и Брюссель готовят совместное мирное предложение, которое обеспечило бы Москве и Киеву выгоду в области финансов и безопасности, а также создало бы основу для урегулирования территориальных вопросов.