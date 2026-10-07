Москва7 октВести.В настоящий момент Россия не наблюдает активности Соединенных Штатов в вопросе украинского урегулирования. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами.
Активности особой (администрации США по украинскому урегулированию – Прим. ред.) мы сейчас не наблюдаемсказал дипломат
При этом он подчеркнул, что ключевая роль Вашингтона в плане воздействия на киевский режим очевидна для Москвы.
Рябков также сообщил, что на данный момент нет никаких актуальных планов по проведению переговоров с участием России, США и Украины. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу, напомнил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не прекращает усилий, направленных на урегулирование конфликта на Украине.