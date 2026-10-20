Москва20 октВести.Для возобновления российско-американского диалога по стратегической стабильности сейчас нет предпосылок. Так считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
Слова Рябкова в ответ на вопрос о диалоге между РФ и США по стратегической стабильности приводит ТАСС.
Предпосылок для возобновления такого диалога мы не видимответил он
При этом российский дипломат отметил неплохие перспективы РФ и США по энергетическому сотрудничеству. Он заверил, что Москва их будет развивать.
У нас нет диалога с США по контролю над вооружениями, за исключением эпизодических встреч старших должностных лиц на полях многосторонних международных мероприятий, таких, в частности, как Конференция по разоружению, Первый комитет Генассамблеи ООН, сессии Генассамблеи ООНпояснил дипломат
Он выразил надежду на возобновление прямых контактов Москвы и Вашингтона по этому вопросу в будущем.
Двустороннего диалога с США нет, хотя мы, разумеется, обращаем внимание на публичные сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне, по этим вопросамподчеркнул Рябков
В России также приветствуют стремление американской администрации серьезно содействовать урегулированию ситуации на Украине. В желании президента США Дональда Трампа отложить "адские санкции" Рябков видит желание Белого дома нормализовать отношения с Россией.