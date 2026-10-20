В МИД не видят возможности для возобновления диалога с США о стратстабильности Рябков: предпосылок возобновления диалога по стратегической стабильности нет

Москва20 окт Вести.Для возобновления российско-американского диалога по стратегической стабильности сейчас нет предпосылок. Так считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

Слова Рябкова в ответ на вопрос о диалоге между РФ и США по стратегической стабильности приводит ТАСС.

Предпосылок для возобновления такого диалога мы не видим ответил он

При этом российский дипломат отметил неплохие перспективы РФ и США по энергетическому сотрудничеству. Он заверил, что Москва их будет развивать.

У нас нет диалога с США по контролю над вооружениями, за исключением эпизодических встреч старших должностных лиц на полях многосторонних международных мероприятий, таких, в частности, как Конференция по разоружению, Первый комитет Генассамблеи ООН, сессии Генассамблеи ООН пояснил дипломат

Он выразил надежду на возобновление прямых контактов Москвы и Вашингтона по этому вопросу в будущем.

Двустороннего диалога с США нет, хотя мы, разумеется, обращаем внимание на публичные сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне, по этим вопросам подчеркнул Рябков

В России также приветствуют стремление американской администрации серьезно содействовать урегулированию ситуации на Украине. В желании президента США Дональда Трампа отложить "адские санкции" Рябков видит желание Белого дома нормализовать отношения с Россией.