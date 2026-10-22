Рябков рассказал об основном принципе диалога России с США по Украине Рябков: РФ ведет с США диалог по Украине, учитывая реалии на земле

Москва22 окт Вести.Любое решение по украинскому кризису должно учитывать изменившиеся реалии на земле. Именно с такой позиции Москва ведет диалог с Вашингтоном. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выступая на Нижегородском экономическом форуме, он заявил, что Россия ожидает от США полного понимания вышеописанной логики.

Конечно же, императивом является полный стопроцентный учет изменившихся реалий на земле, наших конституционных реалий и того, что сейчас происходит на поле боя​​​. С этой позиции мы ведем диалог с США. Мы не отклоняемся от этого подхода пояснил Рябков

Ранее он уже заявлял, что администрации президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине придется принимать во внимание положение дел на фронте, где все складывается не в лучшую картину для киевского режима.