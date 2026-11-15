Лавров рассказал о предметном диалоге РФ и США Лавров: РФ разговаривает с США предметно, на основе реальной ситуации на земле

Москва15 ноя Вести.Россия обсуждает с американской стороной вопрос по Украине предметно, основываясь на реальных данных. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По крайней мере с американцами мы разговариваем предметно, на основе реальных фактов, включая ситуацию на земле, включая те первопричины, которые лежат в основе этого конфликта. В том числе отношение к русскому языку, к русской культуре, к православной религии и так далее заявил он

Ранее глава МИД России предположил, почему европейцы активизировали свои усилия по вовлечению в переговорный процесс по Украине. По его словам, ЕС в данных переговорах хочет "на подножку последнего вагона попытаться заскочить".