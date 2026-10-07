США восприняли позицию России по Украине с пониманием, сказал Лавров Лавров: США с пониманием восприняли позицию РФ по украинскому урегулированию

Москва7 окт Вести.Соединенные Штаты с пониманием восприняли позицию России по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров стран — членов СНГ.

Дипломат пояснил, что ранее США предложили России организовать переговоры с Киевом по урегулированию. Россия согласилась на них, но обозначила, что обсуждение сроков и деталей повестки переговоров может состояться, когда пройдут выборы в Госдуму РФ. После этого киевский режим пытался сорвать выборы террористическими атаками.

Мы обозначили, что в таких условиях хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. Американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы сказал Лавров

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Россия в данный момент не наблюдает активности США в вопросе украинского урегулирования. В то же время он подчеркнул, что Москве очевидна ключевая роль Вашингтона в плане воздействия на Киев.

До этого президент США Дональд Трамп сообщал, что не прекращает усилий по урегулированию конфликта на Украине.