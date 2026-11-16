Москва16 нояВести.Администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала адекватное поведение. Они ведут диалог со всеми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Вестям" и ТАСС.
И я, в принципе, знаете, у нас есть наблюдатели, которые на контрасте прямо поют дифирамбы администрации Трампа. Они нормальные люди в том смысле, что они разговаривают со всеми и с нами, и с Ираном. Вот воюют с Ираном, но разговариваютпояснил Лавров в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым
Ранее министр отметил, что Вашингтон и Москва ведут предметный диалог. Стороны оперируют фактами в обсуждении украинского кризиса.