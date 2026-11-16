Лавров: в администрации Трампа адекватные люди, поэтому ведут диалог со всеми

Лавров указал на адекватное поведение администрации Трампа Лавров: в администрации Трампа адекватные люди, поэтому ведут диалог со всеми

Москва16 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала адекватное поведение. Они ведут диалог со всеми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Вестям" и ТАСС.

И я, в принципе, знаете, у нас есть наблюдатели, которые на контрасте прямо поют дифирамбы администрации Трампа. Они нормальные люди в том смысле, что они разговаривают со всеми и с нами, и с Ираном. Вот воюют с Ираном, но разговаривают пояснил Лавров в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым

Ранее министр отметил, что Вашингтон и Москва ведут предметный диалог. Стороны оперируют фактами в обсуждении украинского кризиса.