Лавров: в администрации Трампа понимают, что воевать с РФ невозможно

Лавров отметил, что Белый дом понимает невозможность войны с Россией Лавров: в администрации Трампа понимают, что воевать с РФ невозможно

Москва16 ноя Вести.В администрации президента США Дональда Трампа работают нормальные люди, которые понимают необходимость международного диалога и невозможность начала войны с Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Вашингтон продолжает диалог с Тегераном, несмотря на ведение боевых действий.

А с нами, слава богу, не воюют, и все понимают, что это невозможно заявил министр Андрею Кондрашову

Также Лавров прокомментировал различные интерпретации достигнутых в Анкоридже договоренностей между Россией и США.