Москва16 нояВести.В администрации президента США Дональда Трампа работают нормальные люди, которые понимают необходимость международного диалога и невозможность начала войны с Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Вашингтон продолжает диалог с Тегераном, несмотря на ведение боевых действий.
А с нами, слава богу, не воюют, и все понимают, что это невозможнозаявил министр Андрею Кондрашову
Также Лавров прокомментировал различные интерпретации достигнутых в Анкоридже договоренностей между Россией и США.