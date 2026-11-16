Лавров об Анкоридже: если ты предложил, а я принял, — значит, договорились

Лавров высказался на счет интерпретаций договоренностей в Анкоридже Лавров об Анкоридже: если ты предложил, а я принял, — значит, договорились

Москва16 ноя Вести.В России договоренность считается достигнутой, когда одна сторона сделала предложение, а вторая его приняла. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Вестям" и ТАСС.

Так он прокомментировал различные интерпретации достигнутых в Анкоридже договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Потом стали какие-то интерпретации, там не было сделки, там не было договоренности, была инициатива. Но если ты предложил что-то, а я принял, ну, у нас в России - это значит договорились заявил он в интервью Андрею Кондрашову

Ранее на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте Сергей Лавров заявил, что администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом не смогла сделать так, чтобы ее предложения, озвученные более года назад на саммите РФ – США в Анкоридже, получили полную поддержку России и одновременно были приемлемы для украинской стороны.