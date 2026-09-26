Лавров: о судьбе договоренностей в Анкоридже судить не Макрону, а США

МИД: не Макрону судить о судьбе договоренностей в Анкоридже Лавров: о судьбе договоренностей в Анкоридже судить не Макрону, а США

Москва26 сен Вести.О судьбе договоренностей в Анкоридже стоит судить не президенту Франции Эммануэлю Макрону, а США, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН.

Макрон, вот в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: "Мы похоронили Анкоридж. Теперь Америка с нами". Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить отметил Лавров

После встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска, США) в прошлом году Европа "просто испугалась до смерти", заявил Лавров.

Европейцы начали убеждать Трампа в том, чтобы тот не подтверждал собственные предложения, которые Путин одобрил. На саммите НАТО в Эвиане Макрон заявил, что европейцы "похоронили Анкоридж, а Трамп и США опять с нами" и "все единым фронтом против России".

Тем не менее, Россия готова вернуться к договоренностям, достигнутым в Анкоридже, заключил Лавров.