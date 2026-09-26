Лавров: в Анкоридже была договоренность, РФ готова к ней вернуться

Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям Анкориджа Лавров: в Анкоридже была договоренность, РФ готова к ней вернуться

Москва26 сен Вести.Россия готова вернуться к договоренности, достигнутой в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться сказал глава МИД РФ

Ранее Лавров заявлял, что страны ЕС отговорили президента США Дональда Трампа от сохранения американского предложения о прекращении боевых действий, которое Россия приняла в Анкоридже. По словам министра, РФ могла бы уже год жить без войны, если бы американцы не отошли от договоренностей.