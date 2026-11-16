Лавров раскрыл, что положения Анкориджа могут быть основой мирного соглашения Лавров: договоренности в Анкоридже могут быть основой мирного соглашения

Москва16 ноя Вести.Договоренности, озвученные на саммите лидеров США и России в Анкоридже в августе 2025 года, могут быть основой мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Вестям" и ТАСС.

Дипломата спросили, есть ли в обозримом будущем договоренности по Украине, которые можно было бы изложить на бумаге. Лавров указал, что такие положения были раньше. Они были в документе, который обсуждался в Анкоридже.

Они были в Анкоридже. И они были не просто спонтанно объявлены. [Спецпосланник президента США Стивен] Уиткофф за неделю до саммита в Анкоридже в августе 2025-го приезжал... Его принимал президент, Уиткофф подробно излагал инициативу Трампа. И когда мы прибыли в Анкоридж и сели за переговоры, … Владимир Владимирович, как человек предельно пунктуальный, зачитал пункт за пунктом из того, что привозил Уиткофф пояснил Лавров в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым

Ранее глава МИД РФ раскрыл, почему договоренности, озвученные в Анкоридже, не были реализованы. По его мнению, администрация Белого дома не смогла добиться баланса между поддержкой России и приемлемостью для украинской стороны.