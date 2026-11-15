Лавров обозначил переговорную линию РФ по Украине Лавров: переговорная линия будет выстроена в соответствии с целями СВО

Москва15 ноя Вести.Переговорный процесс по Украине будет строиться Россией с расчетом на достижение целей специальной военной операции. Об этом 15 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

[Переговорная] линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции сказал министр

По словам Лаврова, позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной: ее сформулировал и озвучил президент России Владимир Путин в 2024 году.

Глава МИД РФ также назвал тупиковым предположение Европы о том, что конфликт на Украине можно урегулировать без предварительного обсуждения вопросов безопасности. Сторонников такого подхода он уличил в попытке "заскочить на подножку последнего вагона" в переговорном процессе.

О том, что Кремль уверен в победе в СВО, в августе заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, средства, которыми это будет достигнуто, определятся в зависимости от ситуации.