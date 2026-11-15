Лавров о переговорах по Украине: европейцы поняли, что поезд уходит

Лавров: европейцы хотят заскочить в последний поезд в обсуждениях по Украине Лавров о переговорах по Украине: европейцы поняли, что поезд уходит

Москва15 ноя Вести.Европейцы понимают, что их поезд в обсуждениях по украинскому конфликту уходит. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, именно этим обусловлено то, что со стороны Европы появилось намерение участвовать в переговорах по Украине и обсуждать данный вопрос непосредственно с РФ.

Наверное, они понимают, что поезд уходит и хотят попытаться заскочить на подножку последнего вагона сказал он

Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи в Кремле спецпосланники отправились в Дублин, где встретились с Владимиром Зеленским и провели консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, европейцы пытаются подключиться к переговорам по Украине, но им нужно определиться, хотят они войны или мира.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия Запад противоречивы. Европейские страны заявляют о стремлении к мирному урегулированию украинского конфликта, но одновременно готовятся разместить на Украине военный контингент.