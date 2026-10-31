Лавров: ЕС не хочет оставлять переговоры по Украине только России и США

Лавров: европейцы хотят "втиснуться" в переговоры по Украине Лавров: ЕС не хочет оставлять переговоры по Украине только России и США

Москва31 окт Вести.Европейский союз всячески старается стать участником переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в Атланте.

Здесь дело не в том, кто что говорит. То, что европейцы хотят втиснуться в переговорный процесс, это всем заметно сказал Лавров

По словам главы российского МИД, европейцы делают все возможное, чтобы не оставлять переговоры только на откуп России и США, которые сейчас готовят трехстороннюю встречу в Абу-Даби с участием украинских экспертов.

Европа – здесь главное не то, что им хочется, а главное то, что они могут реально внести в качестве добавленной стоимости отметил Лавров

Ранее стало известно, что Москва поддерживает курс США на деполитизацию дискуссий в "Большой двадцатке".