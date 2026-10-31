Лавров: Россия учтет репутацию Европы при выборе гарантов мира на Украине

Лавров оценил шансы Европы стать гарантом мирного соглашения по Украине Лавров: Россия учтет репутацию Европы при выборе гарантов мира на Украине

Москва31 окт Вести.Россия будет учитывать репутацию европейцев, если они захотят выступить в качестве посредников при заключении мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Атланте.

Их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят стать какими-то гарантами сказал глава внешнеполитического ведомства

Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" представляет российскую оценку основных факторов, которые усиливают международную напряженность.

На мероприятии он также выразил благодарность Штатам за их признание первопричин украинского конфликта, а также отметил, что американское председательство в "Большой двадцатке" (G20) - прагматично.