Лавров поблагодарил Трампа за признание первопричин конфликта на Украине Лавров: США единственные на Западе признали первопричины украинского кризиса

Москва31 окт Вести.Москва благодарна администрации президента США Дональда Трампа за то, что она признает первопричины конфликта на Украине. На Западе они единственные, кто сделал этот шаг. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции итогам совещания глав МИД стран G20​​​.

Мы благодарны позиции администрации Трампа, которая на данный момент стала первой и единственной западной страной, которая признала коренные причины начала украинского конфликта отметил Лавров

Ранее в МИД России сообщили, что глава ведомства на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" представит российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность.