Лавров о председательстве США в G20: есть шанс на выполнение договоренностей Лавров: председательство США в G20 – шанс добиться выполнения договоренностей

Москва30 окт Вести.Американское председательство в "Большой двадцатке" (G20) прагматично, появляется шанс достичь договоренностей, которые затем будут соблюдаться.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте.

Москва, в частности, поддерживает стремление Вашингтона убрать лишнюю политизацию из дискуссий в рамках "двадцатки" и сосредоточиться на темах, согласованных изначально.

Министр напомнил, что текущий год — подготовительный перед декабрьским саммитом в Майами. Главными темами он назвал влияние геополитики на экономические процессы, энергетику, продовольствие и цепочки поставок. То есть "все то, что страдает от незаконных санкций и от политики Запада", пояснил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров также отметил, что американские организаторы не уклоняются от обсуждения этих вопросов и внимательно слушают.

Не знаю, насколько это будет вливаться уже в окончательно одобренные документы, но подход правильный — деполитизировать и сконцентрироваться на реальных проблемах подчеркнул глава российского МИД

Ранее Министерство иностранных дел РФ проинформировало, что Лавров на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" представит российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность.