Лавров: между Россией и США всегда были и всегда будут проблемы

Лавров заявил, что разногласия между РФ и США носят долговременный характер Лавров: между Россией и США всегда были и всегда будут проблемы

Москва31 окт Вести.Противоречия между Россией и США были и будут, однако Москва положительно воспринимает заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

Американцы соблюдают правила классической дипломатии отметил министр

Он подчеркнул, что какие бы сложности ни возникали, проблемы в двусторонних отношениях остаются неизбежными.

Лавров также указал, что при всех различиях готовность американской стороны поддерживать контакты на разных уровнях — от президентов до глав внешнеполитических ведомств и по другим каналам — "может только приветствоваться".

Это хороший урок нашим европейским коллегам, по-прежнему занимающим позицию аррогантного бойкота добавил Лавров

Ранее Министерство иностранных дел РФ проинформировало, что Лавров на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" представит российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность.