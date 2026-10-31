Лавров: реальных сдвигов в отношениях России и США на практике пока не видно

Лавров отметил отсутствие заметных подвижек в российско-американских отношениях Лавров: реальных сдвигов в отношениях России и США на практике пока не видно

Москва31 окт Вести.Проблемы в российско-американских отношениях сохраняются, а реальных сдвигов на практике не наблюдается.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

Реальных сдвигов на практике мы не видим отметил глава внешнеполитического ведомства

В то же время министр добавил, что несмотря на наличие проблем, Москва положительно воспринимает заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.

Лавров также призвал воздержаться от излишней эйфории по поводу дизельной сделки с США и не питать иллюзий. В этой связи глава МИД добавил, что Россия никогда не политизировала сферу экономических отношений.

Мы никогда не политизировали экономическую сферу. Если это взаимовыгодно, как в случае с дизельной сделкой, то мы всегда будем такие предложения поддерживать. Что касается восторженных возгласов некоторых наших политологов и экспертов о том, что дизельная сделка прорвала блокаду, надо все-таки спуститься на землю и иллюзиями не питаться отметил Лавров

Он отказался делать прогнозы об отношениях между Москвой и Вашингтоном после выборов в американский Конгресс, которые намечены на 3 ноября.

Мы же не в прогнозном бизнесе, мы должны с реалиями иметь дело. Когда сформируется новый состав Конгресса, когда они уже от заявлений должны будут переходить к конкретным действиям, тогда мы и поймем, что из себя этот новый состав представляет и какие действия мы должны предпринимать ... Гадать не буду заявил министр иностранных дел РФ

Ранее Министерство иностранных дел РФ проинформировало, что Лавров на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" представит российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность.